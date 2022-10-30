"Я очень рад за себя, за своих помощников, потому что мы пережили восемь действительно тяжелых месяцев. У меня уже была команда (Шахтер, – прим.), отличная команда, которую Путин решил у меня отобрать.

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В этот момент я нашел другую команду, я должен быть благодарен игрокам Брайтона, клубу за то, как они приветствовали меня, и за то, как я сразу почувствовал, что они доверяют мне. Это была большая потеря, потому что я потерял команду, которая у меня уже была. Снова найти семью, атмосферу, которая позволяет вам почувствовать себя частью окружающей среды, это очень приятно, и я должен быть очень благодарен Брайтону", – цитирует Де Дзерби The Athletic.

Напомним, итальянский специалист работал с Шахтером с мая 2021 по июль 2022 года и завоевал Суперкубок Украины и финишировал первым в недоигранном сезоне 2021/22. С Брайтоном Де Дзерби подписал контракт сроком 4 года. Накануне "чайки" под его руководством разгромили Челси (4:1) в матче 14-го тура АПЛ.

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