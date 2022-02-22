"Его стиль подходит Барселоне, он чем-то похож на Гвардиолу. Стиль такой, какой должен быть у тренера, чтобы тренировать команду вроде Барселоны.

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Мы разговаривали с ним в прошлом и, думаю, в будущем Барселона подумает о его назначении снова", – цитирует Планеса Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Напомним, Рамон работал в Барселоне с лета 2018-го. Сначала испанец занимал должность менеджера по профессиональному футболу, а затем стал спортивным директором, откуда ушел в ноябре 2021 года.

Контракт Роберто Де Дзерби с "горняками" рассчитан до лета 2023 года. Во главе донецкого клуба итальянец провел уже 30 матчей, в 20 из которых победил и в 5 разошелся миром.