Де Дзерби, Срна и игроки Шахтера проведали травмированного Траоре
21:23 - Читати українською
Команда донецкого Шахтера поддержала форварда Лассину Траоре после ужасного повреждения.
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20-летний буркиниец получил травму колена после столкновения с Дюмфрисом в матче группового этапа Лиги чемпионов против Интера.
Траоре трогательно поблагодарил болельщиков за поддержку после ужасной травмы
Поддержать Лассину Траоре пришли Де Дзерби, Срна, Патрик и Марлон. Соответствующее фото появилось на официальной странице Шахтера в Instagram.
Напомним, летом Шахтер заплатил Аяксу за Траоре около 10 млн евро. Форвард успел забить в футболке "горняков" 9 голов в 14 матчах.
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