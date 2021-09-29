20-летний буркиниец получил травму колена после столкновения с Дюмфрисом в матче группового этапа Лиги чемпионов против Интера.

Траоре трогательно поблагодарил болельщиков за поддержку после ужасной травмы

Поддержать Лассину Траоре пришли Де Дзерби, Срна, Патрик и Марлон. Соответствующее фото появилось на официальной странице Шахтера в Instagram.

Напомним, летом Шахтер заплатил Аяксу за Траоре около 10 млн евро. Форвард успел забить в футболке "горняков" 9 голов в 14 матчах.

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