"Лига чемпионов важна для всех. Для меня, клуба, болельщиков. Но я считаю, что она не важнее чемпионат Украины. В каждом турнире мы будем играть на победу. Не будет такого, что в Лиге чемпионов мы отдаемся на 100 процентов, а в чемпионате Украины – меньше.

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Трудно ли после матчей УПЛ играть в Лиге чемпионов? Конечно, есть проблемы, когда мы играем в чемпионате Украины, а после – в Лиге чемпионов. Мы должны это учитывать. Если я считаю, что это трудно, тогда я не должен работать тренером в Шахтере. Вы даже не можете работать переводчиком в Шахтере, если считаете, что это трудно.

Мы должны быстро перестроиться. В чемпионате команды играют очень закрыто, но поверьте, в Сассуоло я тоже видел такие команды, как Александрия или Металлист 1925", – поделился Де Дзерби в программе Бомбардир.

К слову, Шахтер под руководство итальянца уже сегодня противостоять Монако в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

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