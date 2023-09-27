Руководство Реала активно ищет нового наставника, который будет руководить мадридцами после Карло Анчелотти.

Нынешняя кампания для именитого итальянского специалиста будет последней во главе "сливочных". Действующее соглашение Карло Анчелотти истекает летом 2024 года. После завершения сезона 2023/24 он должен возглавить сборную Бразилии.

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Одним из главных кандидатов на замену итальянцу является Хаби Алонсо, тренер Байера. Впрочем, руководством Реала хотят рассмотреть другие варианты. В шорт-лист также включили экс-тренера Шахтера Роберто Де Дзерби. Об этом сообщает Cadenaser.

Напомним, что контракт 44-летнего специалиста с Брайтоном рассчитан до 2026 года. Под руководством Де Дзерби "чайки" в прошлом сезоне впервые в истории вышли в Лигу Европы.

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