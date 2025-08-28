"У каждого тренера были свои требования. Обычно главный менеджер диктовал правила для медиа – какие есть ограничения в съемках первой команды. Строгих лимитов не было. Но есть очевидные вещи: установки на матч, тактические разборы накануне – их мы не могли показывать. Это понятные правила.

Мне кажется, что среди всех тренеров, с которыми я работала в команде, Луиш Каштру был наиболее лояльным. Всегда содержательно отвечал на все вопросы журналистов и никого не оставлял без внимания.

Из игроков кого-то выделить трудно, все были открыты к общению: Алан Патрик, Мораес, Додо, Тете и тому подобное. Мы охотно привлекали всех к съемкам. По крайней мере в моей работе сложностей ни с кем не было.

Где Дзерби? Как по мне, Мистер был самым темпераментным тренером. И в то же время очень общительным. Показательный пример: медиа всегда ели за отдельным столом. Он пришел и сказал, что мы как одна большая итальянская семья должны сидеть вместе. Так и было. Такие моменты очень способствуют хорошей атмосфере в коллективе.

Арда Туран? Мы с нетерпением ждали, какие изменения он принесет, какой будет атмосфера внутри. Все было замечательно – я почувствовала это уже на сборах. Да, его медийность и количество подписчиков влияли на клуб: он привел с собой собственную аудиторию. Многие фанов из Турции начали следить за Шахтером. Так же было с игроками – Например, Новатус Мироши привел за собой немало болельщиков из Танзании.

Сложно ли подстраиваться под его стиль коммуникации? Нет, наоборот – очень легко. С Мистером в общении не чувствуешь никакого барьера. Мне кажется, больше влияли его спортивные достижения, чем медийность. Это не определяло, насколько охотно игроки шли на камеру", – рассказала Юлия Палько в интервью YeSport.

