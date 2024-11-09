"Я не живу для того, чтобы быть вторым, и даже не живу для победы. Я стремлюсь преуспеть в том, что выходит за рамки результата. Не говорите мне о втором, третьем или четвертом месте. Я пришел сюда, чтобы что-то дать, передать, жить для чего-то. Если я являюсь проблемой, мне нужно уйти. Мне безразлично до денег, я ищу удовольствие от работы.

Де Дзерби унизили на Велодроме – Марсель проиграл Осеру, пропустив три мяча, Голкипер оформил ассист

Игроки точно знают, что я говорю то же им, что и вам. У меня есть только одно лицо. Я не фальшивый человек. Это игроки должны иметь мужество и индивидуальность, даже если мы всегда можем совершенствоваться. Вам нужна страсть, нужно понимать, как вам повезло быть игроком этого клуба. Нельзя быть здесь и просто работать в клубе. Чтобы играть здесь, нужно иметь что-то другое.

Мы не должны задавать себе вопросов, мы должны приходить на поле, как камикадзе. Я схожу с ума, не понимая, почему мы добиваемся успеха на выезде, а не дома. Возможно, это я. Смена игроков – не в этом заключается решение, – сказал Де Дзерби на пресс-конференции.

Напомним, Де Дзерби возглавил Марсель летом этого года. Контракт клуба с итальянским специалистом рассчитан на 3 года. Подопечные Де Дзерби сейчас занимают второе место в турнирной таблице Лиги 1, отставая от лидера – ПСЖ – на 6 очков.