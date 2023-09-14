"Приглашение Де Дзерби было невероятным. Он элитный главный тренер. Список достижений Роберто, если мы рассмотрим его внимательно, был чрезвычайно хорош в донецком Шахтере и в Сассуоло, но я не совсем осознавал, какое влияние он будет иметь, когда придет.

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Все наши тренеры были очень хорошими. Грэм Поттер также проделал исключительную работу по повышению уровня и стандартов игроков, но Роберто сделал еще один шаг вперед. Качество игры, умение рисковать в нужный момент для создания возможностей и его тактические способности превосходны.

Я думаю, что всем очень тяжело, будь то игрок или тренер, приходя в футбольный клуб. Де Дзерби оказал большое влияние на многих игроков, и он хорошо умеет совершенствовать отдельных игроков. Нам повезло, что Роберто с нами. Нам нравится видеть его в клубе, пусть так будет продолжаться долго", – отметил Тони Блум в интервью пресс-службе Брайтона.