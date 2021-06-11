"Я не покидал Сассуоло, чтобы просто уйти. Там была создана команда, я очень привязан к ней, чувствую, что это мое детище. Я не ревную её к будущему тренеру, желаю только самого лучшего. Когда я общался с руководством, мы поняли, что в каких-то вопросах мы не видим общее решение для улучшения. Я начал искать другой вариант и нашел лучший европейский клуб, который имеет тот же видение футбола, что и я.

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Этот опыт мне может очень пригодиться, чтобы изучить более европейские турниры и поработать с другими иностранными футболистами. Думаю, могу стать еще лучше. Выбор пришлось сделать сейчас, потому что считаю себя еще молодым.

Мой сезон начинается 14 июня. Мы еще не закончили трансферную кампанию (с Шахтером – прим.), Это заставляет меня нервничать, потому что это важный сезон для всех. Нужно постараться дать идентичность команде как можно быстрее. Нужно найти такую ​​же гармонию с футболистами, которая была в Сассуоло. Мои мысли связаны с проведением отличного сезона. Потому что переход в Шахтер был не для того, чтобы расслабиться ", – приводит слова Де Дзерби Sassuolo News со ссылкой на Sky Sport.

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