Роберто Де Дзерби, Фабио Каннаваро и Дженнаро Гаттузо входят в шорт-лист претендентов на тренерский мостик "Скуадры", сообщает Gazzetta Dello Sport.

Президент Федерации футбола Италии сделал заявление о будущем Манчини после вылета от македонцев

Все зависит от позиции Роберто Манчини на встрече с руководителями федерации. Чемпион Европы имеет контракт до 2026 года, однако громкий вылет из отбора ЧМ-2022 может подтолкнуть тренера к прощанию по собственному желанию. Тогда наиболее вероятным кандидатом на замену будет считаться тандем чемпионов мира 2006 года – Фабио Каннаваро и Марчело Липпи, которые тогда были игроком и тренером соответственно.

Дженнаро Гаттузо и Роберто Де Дзерби будут открыты для приглашения, ведь сейчас сидят без работы. Второй имеет действующий контракт с Шахтером, но вряд ли "горняки" будут силой удерживать итальянца от престижной должности в родной сборной.

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