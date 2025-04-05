Ницца проиграла Нанту (1:2) в 28-м туре чемпионата Франции. Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

"Орлята" с Франком Эсом продолжают борьбу за зону Лиги чемпионов. Ницца в последних трех встречах набрали лишь один балл, сыграв вничью с Осером (1:1). А вот Нант проиграл в прошлом туре Гавру (2:3), а до этого одолел Лилль (1:0), но до сих пор команда Комбуаре ведет борьбу за выживание.

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Еще до 20 минуты команды обменялись голами. На 11 минуте Аугусто открыл счет, а через мгновение уже Абди восстановил равновесие. До перерыва один из лучших игроков "канареек" Маттейс Аблин снова вывел свою команду вперед. Для нападающего Нанта это 8 гол в Лиге 1 в этом сезоне.

К слову, Ницца не выиграла ни одной из последних шести игр против Нанта во всех соревнованиях (три поражения и три ничьи).

Ницца осталась на четвертом месте с 47 баллами, но конкуренты в этом туре еще не играли. Де Дзерби с Марселем теперь имеют шанс увеличить отрыв от "орлят". А Нант опережает зону вылета теперь на шесть очков.

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