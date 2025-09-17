"Это позорный пенальти. Его там не было. Я сказал бы так же, если бы его дали нам. Для меня это никогда не пенальти. Ни на Бернабеу, ни на Велодроме, нигде. И я не имею скрытых мотивов, не хочу создавать скандал. Просто говорю – там не было пенальти. Точка", – цитирует Роберто Де Дзерби GOAL.

Экс-тренер Шахтера также прокомментировал эпизод с удалением Карвахаля: "В такой ситуации, когда игроки стоят головой к голове, я бы не давал красную. Это не было жестоко. Но это правило. Для Реала, для нас, для всех".

Напомним, что в первом тайме Марсель вышли вперед благодаря голу Тимоти Веа, однако Реал быстро сравнял счет – Мбаппе реализовал свой первый 11-метровый. Ключевой эпизод произошел после удаления Карвахаля: мяч в штрафной площади попал в руку Факундо Медины, и судья указал на отметку. Мбаппе во второй раз хладнокровно пробил Рульи, оформив дубль и победу мадридцев.

