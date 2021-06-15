Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби жаждет встречи с наставником "бело-синих". На это есть особые причины.

"Когда Луческу работал в Брешии, я каждый матч проводил на фанатском секторе команды – на наиболее жарком месте трибун.

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Луческу – великий тренер, это маэстро с опытом и мастерством. Противостояние с таким сильным тренером будет дополнительным стимулом проявить себя с наилучшей стороны. Я постараюсь подготовить свою команду лучше к матчам с Динамо. Знаю, насколько они важны", – сказал Де Дзерби во время презентации. Трансляция проходила на Youtube-канале "горняков".

Заметим, первое противостояние тренеров состоится уже 24 июня в матче за Суперкубок Украины. Вторая встреча Де Дзерби и Луческу запланирована на 10 тур УПЛ (базовая дата – 2 октября).

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