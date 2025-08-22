"Я не собираюсь унижаться ради одного игрока. На рабочем месте, если два сотрудника дерутся, как в английском пабе, и один из них лежит на полу, потому что потерял сознание (Баколя), что должен сделать работодатель во Франции? Есть два решения: отстранение или увольнение.

Рабьо шокировал одноклубников Марселя – Бенатия рассказал, что произошло в раздевалке

Я мог бы сделать вид, что ничего не видел. Но я не теряю своего достоинства ради того, чтобы не проиграть чемпионат. Я всегда буду поддерживать клуб. Да, зубы не сломали, но такой драки я еще никогда не видел. Я видел, как врач пытается привести в чувство другого игрока на газоне, Роу и Рабьо дерутся...

В окружении Адриена говорят неправду. Мать забыла две вещи: я решил сделать его капитаном в Париже. И за год я уделил ее сыну больше внимания и заботы, чем своему собственному. Это справедливое решение, где я ценю его как человека. На поле надо показывать "мужество", как говорят. Но не между товарищами по команде. Никто не должен считать себя сильнее клуба", – цитирует Де Дзерби журналист Андрес Онрубия Рамос.

Напомним, после игры против Ренна в раздевалке Марселя возник конфликт между Адриеном Рабьо и Джонатаном Роу. Игроки устроили словесную перепалку, из-за чего их пришлось разнимать партнерам по команде.

