"Роберто продемонстрировал несомненные возможности своей работой в Италии и Украине. То, чего он достиг с Сассуолом, безусловно, выделяется.

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После своего короткого периода в Шахтере он наслаждался дальнейшим успехом, приведя клуб к успеху в Кубке Украины (Шахтер вышел в 1/4 турнира, который был прерван из-за начала войны в Украине – прим.) и возглавления турнирной таблицы чемпионата Украины до того, как война внезапно прекратила его пребывание там", – поделился Уэйр в комментарии пресс-службе Брайтона.

Напомним, что Де Дзерби возглавлял Шахтер с мая 2021 по июль 2022-го. Теперь же итальянец станет главным тренером Брайтона, который занимает 4 место в АПЛ, имея 13 очков в активе после 6 сыгранных туров.

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