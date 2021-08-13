"Самый смелый поступок? Это уйти! Я до сих пор не осознал этого, не преодолел отчужденность. Я страстный человек, который все строит на отношениях. Возможно, этого не скажешь, ведь я всегда держался в стороне, но прервать связь с Сасуоло, с игроками, со всеми вокруг ... Я еще не преодолел этого.

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Мне хорошо в Шахтере, у меня уже наладились хорошие отношения с клубом и игроками. Но три таких года, с тех пор как я перешел из Беневенто. Три года такой работы... Я скучаю по игрокам, скучаю по людям, которые работают в Сассуоло.

Возможно, это действительно было смелое решение, ведь у меня было все. Однако оно демонстрирует тот факт, что, когда я говорю, что не вижу возможностей для развития и не хочу оставаться в зоне комфорта, то это действительно так. Сегодня я могу лишь еще раз это подтвердить", – цитирует Де Дзерби Sassuolo News.

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