"Мы, итальянцы, имеем очень крепкую связь с нашим родным краем. Лично мне многого не хватает. В первую очередь очень скучаю по семье. Мне не хватает итальянской погоды, итальянской еды, итальянского языка.

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Мне не хватает итальянского футбола, Серии А. Но это не значит, что местный футбол плохой. Наоборот, я уверен, что сделал верный выбор. Говорю это после 6 месяцев пребывания здесь – мне нравится в Украине. Я чувствую, что изменилось в лучшую сторону, вижу свой профессиональный рост. Даже по сравнению с тем, каким я приехал.

У меня взрослые дети, которые уже ходят в школу. Они уже достаточно взрослые, чтобы не переезжать со мной. Мы видимся, когда у меня есть выходные. Так живет почти весь коллектив. Это работа, от которой ты много получаешь, но от чего-то приходится и отказаться. Я и моя команда вынуждены делать выбор. Но когда ты сделал выбор в пользу этой профессии, то понимаешь, что тебе повезло – это привилегия", – сказал Де Дзерби в интервью BurBuzz.

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