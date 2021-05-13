Все больше слухов начинает появляться вокруг вероятного назначения Роберто Де Дзерби на пост главного тренера Шахтера.

Известный итальянский журналист Альфредо Педулла на своем сайте обнародовал детали контракта пока действующего наставника Сассуоло с Шахтером. Отмечается, что соглашение с дончанами будет подписано по схеме 2+1, а зарплата Де Дзерби в Украине составит 2,5 млн евро.

Де Дзерби – о приходе в Шахтер: Когда придет время, мы дадим вам знать

Кроме того, источник утверждает, что специалист планирует переманить в состав "горняков" несколько игроков Сассуоло. На данный момент главным кандидатом считается центральный защитник Марлон, который в нынешнем сезоне Серии А сыграл 24 матча без результативных действий.

Стоит заметить, что первым европейским клубом воспитанника бразильского Флуминенсе стала Барселона, однако в составе первой команды каталонцев Марлон провел лишь три матча. После ряда аренд защитник летом 2018-го оказался в Сассуоло. После завершения прошлого сезона едва не перешел в Фулхэм, но провалил медосмотр.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21