Марсель, который сейчас возглавляет экс-тренер Шахтера Роберто Де Дзерби, проиграл Ренну (0:1) в стартовом туре Лиги 1. Провансальцы потерпели поражение, несмотря на то, что большую часть матча Ренн играл в меньшинстве. После игры в раздевалке Марселя возник конфликт между Адриеном Рабьо и Джонатаном Роу. Игроки устроили словесную перепалку, из-за чего их пришлось разнимать партнерам по команде.

"Маленькие яйца": футболисты Марселя поссорились в раздевалке – переводчик Де Дзерби был злее самого тренера

После инцидента оба футболиста были отстранены от команды за их поведение. Позже пресс-служба клуба объявила о том, что Рабйо и Роу были выставлены на продажу. Это решение было принято в соответствии с внутренним кодексом поведения клуба. Кроме того, по информации RTL, Роберто Де Дзерби хочет, чтобы Рабйо покинул команду. Решение тренера является необратимым.

Напомним, Адриен Рабьо присоединился к французскому клубу осенью 2024 года. Всего полузащитник сыграл 32 матча за клуб, в которых забил 10 голов и отдал 6 ассистов. Роу перешел в Марсель в 2024 году из Норвича. Всего он провел 28 поединков в составе провансальцев и забил 3 гола.

