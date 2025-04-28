Брест выступал в нынешнем розыгрыше ЛЧ, где потерпел поражение 0:2 от Шахтера. "Пираты" уже точно не повторят свое сенсационное достижение, зато Марсель в эпицентре борьбы за топ-4.

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Подопечные Роберто Де Дзерби подтвердили свои амбиции еще более уверенной победой, чем "горняки" в январе. До середины первого тайма команды обменялись голами, но дальше доминировал Марсель. Провансальцы забивали очень красиво. Гринвуд пушкой с 24 метров вколотил свой 19-й гол в чемпионате. Гуири исполнил образцовую бисиклету – прием грудью, вторым касанием удар через себя.

Амин подытожил избиение Бреста, оформив хет-трик. Благодаря победе (4:1) Марсель поднялся на вторую строчку турнирной таблицы.

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