Во Франции состоялись очередные матчи 30-го тура Лиги 1. Результаты и обзор встреч – в этой новости на "Футбол 24".

Лига 1, 30-й тур

ПСЖ – Гавр – 2:1

Голы: Дуэ, 6, Рамуш, 50 – Сумаре, 60

Монако – Страсбур – 0:0

Марсель – Монпелье – 5:1

Голы: Гринвуд, 8 (пен), 67, Гуири, 60, Роу, 74, Рабьо, 90+1 – Давин, 83

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ПСЖ обыграл Гавр. Луис Энрике сменил почти всех игроков основного состава и опробовал систему 3-4-3. Дуэ и Рамуш отметились голами, а Барколя и Маюлю записали в свой актив по ассисту. ПСЖ ни разу не проиграл в Лиге 1, имея 24 победы и пять ничейных результатов. Луис Энрике поставил перед своими игроками цель побить рекорд и не проиграть ни одной игры.

Монако и Страсбур борются за попадание в ЛЧ. Если монегаски весь сезон были на верхушке таблицы, то вот эльзасцы стали неожиданным участником еврокубковой гонки. Противостояние двух команд закончилось вничью без забитых голов.

Марсель принимал главного аутсайдера чемпионата. Монпелье пропустил уже на 8 минуте. Гринвуд, который переживает спад, забил с пенальти. После перерыва команда Де Дзерби увеличила свое преимущество благодаря голам Мейсона и Гуири. До финального свистка провансальцы забили еще дважды, а Монпелье сумел оформить лишь гол престижа. Марсель добыл важные три очка и вернулся на вторую строчку.

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