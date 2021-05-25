"Футбол Де Дзерби базируется на взаимопонимании между футболистами. Команда будет доминировать на футбольном поле благодаря мощной системе, которая строится на владении мячом.

Де Дзерби назвал основную задачу своего штаба в Шахтере

Он любит футбол и живет этим. Роберто – одержимый и требователен к себе, игроков и клуба. Уверен, что он повысит уровень украинского футбола", – цитирует Фариоли Tribuna.

Роберто Де Дзерби подписал двухлетний контракт с донецким клубом, заменив на этом посту Луиша Каштру.

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