Де Дзерби повысит уровень украинского футбола, – экс-коллега нового тренера Шахтера
Франческо Фариоли, экс-ассистент Роберто Де Дзерби в Сассуоло, дал замечательную рекомендацию новоиспеченному наставнику "горняков".
"Футбол Де Дзерби базируется на взаимопонимании между футболистами. Команда будет доминировать на футбольном поле благодаря мощной системе, которая строится на владении мячом.
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Он любит футбол и живет этим. Роберто – одержимый и требователен к себе, игроков и клуба. Уверен, что он повысит уровень украинского футбола", – цитирует Фариоли Tribuna.
Роберто Де Дзерби подписал двухлетний контракт с донецким клубом, заменив на этом посту Луиша Каштру.
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