Англичанин довольно удачно стартовал во французском клубе. Сейчас в его активе 15 голов и он является лучшим бомбардиром клуба.

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Впрочем, Роберто Де Дзерби в последнее время резко критиковал Мейсона Гринвуда, поскольку считает, что он не достаточно прилагает усилий на поле. В двух последних матчах англичанин оставался в запасе. Как сообщает la provence, руководство Марселя поставило ультиматум нападающему. Если до конца сезона он не вернет доверие тренера, то его летом попытаются продать.

Гринвуд во время международной паузы вернулся к тренировкам раньше, чем его одноклубники, чтобы попытаться продемонстрировать свою приверженность и поработать над общей формой. Сообщается, что это усилие было хорошо воспринято Де Дзерби.

Напомним, что Гринвуд попал за решетку во время выступлений за Манчестер Юнайтед из-за скандала со своей девушкой, которая обвинила его в насилии.

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