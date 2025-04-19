После многочисленных скандалов Роберто Де Дзерби достиг компромисса с руководством Марселя, сообщает Get French Football News.

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"Если я останусь, клуб подпишет правильных игроков, чтобы Марсель мог играть с 4 защитниками, вингерами и десяткой. Я всегда играл с такой схемой, но здесь пришлось перестраиваться в середине сезона.

Это часть работы менеджера, но мне трудно работать с другим тактическим планом. Травмы Луиса Фелипе и Леонардо Балерди сильно сказались, а Кондогбия не является чистым центральным защитником", – объяснил последние неудачи Де Дзерби.

Добавим, что ранее Де Дзерби закрывал команду на ночь на базе и отказывался проводить тренировки из-за плохих результатов клуба.

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