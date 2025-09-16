@Всегда предпочитаем играть дома, но приезд в Мадрид – это источник гордости. Участие в Лиге чемпионов делает нас очень гордыми, и на нас лежит большая ответственность, поскольку это серьезное дело для Марселя. Все знают, как тяжело играть на Бернабеу.

Лунин узнал вердикт на матч Реала в ЛЧ – большие камбэки и потери Алонсо

Это матч, в котором нужно быть очень осторожным. Не можем терять смелости в атаке, потому что без смелости нет смысла играть такие большие встречи. Мы должны приехать сюда и атаковать. Моя команда должна понять, что этот матч не праздник.

Я буду играть второй раз, и не менее вдохновлен, чем игроки. Реал – это команда, которая забивает голы всем, и это важная веха. Мы постараемся сделать выход в Лигу чемпионов привычкой. У нас известная и ясная история по всей Европе, и знаем, чего достигли, чтобы этого достичь. Реал – одна из сильнейших команд Европы, и наша цель – сыграть свою роль.

Себальйос замечательный игрок и замечательный человек. К сожалению, он не приехал в Марсель и упустил прекрасную и уникальную возможность.

Гринвуд умеет работать без мяча. Хотя у него нет такой стабильности, но когда он хочет, он это делает. Он в том возрасте, когда нужно понять, кем он хочет стать. Если Мейсон хочет быть на самом высоком уровне, он должен бегать. Например, Мбаппе прессингует, я видел это в матче против Реал Сосьедада", – цитирует Marca Де Дзерби.

Напомним, что Реал принимать Марсель в Лиге чемпионов 16 сентября. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

