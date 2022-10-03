Главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби впечатляет поклонников своей новой команды с первого поединка.

Де Дзерби в матче против Ливерпуля / Сайт Брайтона

Дебют итальянца во главе "чаек" произошел в матче 9-го тура АПЛ против Ливерпуля. Его подопечные сумели выгрызть ничью 3:3.

Де Дзерби: Очень горжусь быть главным тренером Брайтона, но мои мысли до сих пор с Шахтером и всеми украинцами

Во время самой встречи Де Дзерби порадовал собравшихся на Амекс Стедиум элегантным приемом мяча, когда голкипер Роберт Санчес выбил за пределы поля. Эффектное видео опубликовала пресс-служба Брайтона. Фанаты, "пришедшие" в комментарии, просто в восторге, шутят, чтобы клуб подписал бывшего тренера Шахтера.

Как твои прикосновения, Роберто? pic.twitter.com/41e3OSOO47 — Брайтон энд Хоув Альбион (@OfficialBHAFC) 3 октября 2022 г.

Ничья в поединке против Ливерпуля позволила "чайкам" остаться на четвертой строчке турнирной таблицы АПЛ. Мерсисайдцы поднялись на 9-е место.