Де Дзерби поразил элегантным приемом мяча в матче с Ливерпулем: видео дня
Главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби впечатляет поклонников своей новой команды с первого поединка.
Дебют итальянца во главе "чаек" произошел в матче 9-го тура АПЛ против Ливерпуля. Его подопечные сумели выгрызть ничью 3:3.
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Во время самой встречи Де Дзерби порадовал собравшихся на Амекс Стедиум элегантным приемом мяча, когда голкипер Роберт Санчес выбил за пределы поля. Эффектное видео опубликовала пресс-служба Брайтона. Фанаты, "пришедшие" в комментарии, просто в восторге, шутят, чтобы клуб подписал бывшего тренера Шахтера.
Ничья в поединке против Ливерпуля позволила "чайкам" остаться на четвертой строчке турнирной таблицы АПЛ. Мерсисайдцы поднялись на 9-е место.
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