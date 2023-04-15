Вингер сборной Украины Михаил Мудрик имел возможность перекинуться несколькими словами с экс-тренером после поражения Челси от Брайтона (1:2) в АПЛ.

"Синие" уступили подопечным Роберто Де Дзерби в 31 туре, хотя все началось неплохо – Мудрик ассистировал Галлахеру.

Асист Мудрика и безумная пушка подопечного Де Дзерби в видеообзоре матча Челси – Брайтон – 1:2

После поединка молодой украинец перекинулся несколькими словами с итальянским специалистом. Судя по кадрам, встреча была очень теплой. Это довольно ожидаемо, ведь именно Роберто Де Дзерби начал активно привлекать Мудрика к играм с первой командой Шахтера.

Shakhtar Father & Son sharing a few words together post game pic.twitter.com/ItioWR5moi — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) April 15, 2023

Things you love to see pic.twitter.com/eFBchmYZZd — Alex Dark (@SerdiukSasha) April 15, 2023

Напомним, Михаил Мудрик провел за лондонский клуб уже 11 матчей, в которых пока отличился двумя результативными передачами.

Челси проиграл Брайтону в домашнем матче АПЛ – Мудрик стал лучшим ассистентом, Де Дзерби уничтожил и Лэмпарда