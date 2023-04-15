Де Дзерби пообщался с Мудриком после победы над Челси: кадры теплой встречи
Вингер сборной Украины Михаил Мудрик имел возможность перекинуться несколькими словами с экс-тренером после поражения Челси от Брайтона (1:2) в АПЛ.
"Синие" уступили подопечным Роберто Де Дзерби в 31 туре, хотя все началось неплохо – Мудрик ассистировал Галлахеру.
Асист Мудрика и безумная пушка подопечного Де Дзерби в видеообзоре матча Челси – Брайтон – 1:2
После поединка молодой украинец перекинулся несколькими словами с итальянским специалистом. Судя по кадрам, встреча была очень теплой. Это довольно ожидаемо, ведь именно Роберто Де Дзерби начал активно привлекать Мудрика к играм с первой командой Шахтера.
Напомним, Михаил Мудрик провел за лондонский клуб уже 11 матчей, в которых пока отличился двумя результативными передачами.
Челси проиграл Брайтону в домашнем матче АПЛ – Мудрик стал лучшим ассистентом, Де Дзерби уничтожил и Лэмпарда