Адриен Рабьо отстранен от команды и выставлен на трансфер после конфликта с одноклубником. Марсель оперативно нашел ему замену.

Зинченко приписывают контракт с участником Лиги чемпионов – гранд на позицию украинца везет чемпиона Европы

На своем сайте провансальцы сообщили о переходе Артура Вермерена из Лейпцига. 20-летний полузащитник присоединился к Марселю на правах аренды за 1,5 миллиона евро. Французский клуб будет иметь возможность выкупить бельгийца за 20 млн евро. Кроме того, провансальцы полностью покрывают зарплату Артура.

За Лейпциг Вермерен отыграл в 39 матчах, в которых отдал два ассиста. Он также выступал за Антверпен и Атлетико.

Добавим, что Марсель, который возглавляет Роберто Де Дзерби, празднует сегодня, 31 августа, 126 лет со дня основания.

Забарный приобщился к голу в битве с Тулузой – Невеш оформил шедевральный хет-трик, украинец причастен к пропущенным