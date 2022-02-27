Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби все же покинет территорию Украины после нападения россиян.

Де Дзерби вместе со своим штабом может уже завтра вернуться в Италию, сообщает журналист Никола Скира в своем твиттере.

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Отмечается, что сегодня днем наставник покинул Киев. Ранее итальянец отмечал, что покинет столицу Украины только тогда, когда будет уверен в безопасности своих подопечных.

Напомним, для 42-летнего итальянца это первый сезон в Украине. Летом он подписал договор с Шахтером на 2 года.

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