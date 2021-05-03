"Де Дзерби будет в Шахтере. Скорее всего, контракт он подпишет. И это будет не очень длительное соглашение – на 2 года.

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Вместе с ним приедут его помощники, а также идут переговоры о том, чтобы несколько футболистов, которых хочет итальянец, усилили состав Шахтера. И это не только игроки Сассуоло – называются и другие фамилии.

Думаю, в ближайшее время будет объявлено о подписании контракта. У Де Дзерби будет достаточно серьезный контракт, с серьезными деньгами, которые он попросил на весь свой тренерский штаб", – сказал Цыганык в программе "Цыганык LIVE".

Напомним, Де Дзерби тренирует Сассуоло с лета 2018 года. Под его руководством команда второй сезон подряд держится на восьмой строчке Серии А, демонстрируя сверхрезультативную игру. Ранее коуч работал с Палермо, Беневенто, Фоджей и Дарфо Боарио.

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