Босс донецкого клуба смог приятно удивить итальянского специалиста.

Шахтер "вырвал" Де Дзерби в борьбе с российскими клубами – Палкин раскрыл подробности переговоров

"Президенту тоже нравится говорить о футболе, и он очень много знает о футболе. В этом плане мы очень похожи. Впечатления у меня отличные, потому что я сразу понял его харизму. Это человек, который знает о футболе все в деталях. Очень сложно найти таких людей, и когда ты с ними встречаешься, сразу понимаешь, что это большая редкость", – приводит слова Де Дзерби официальный сайт Шахтера.

Напомним, накануне итальянский специалист после длительных переговоров подписал контракт с "горняками" – соглашение рассчитано на 2 года.

Шахтар звільнив не всіх винуватців: чому прихід Де Дзербі наближає ще одну гучну відставку