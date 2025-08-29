Как сообщает The Athletic, Марсель ведет переговоры по трансферу защитника Арсенала Александра Зинченко. Речь идет о возможном полноценном переходе, однако ключевым препятствием пока является высокая зарплата игрока.

Зинченко не теряет шансов в Арсенале – клуб рассматривает продажу конкурента

Переговоры продолжаются, и клуб Лиги 1 пытается выяснить, удастся ли закрыть сделку до завершения трансферного окна в понедельник.

28-летний украинец находится в финальном году контракта с Арсеналом. В прошлом сезоне он отыграл лишь 23 матча во всех турнирах, уступив место в старте воспитаннику академии Майлзу Льюису-Скелли, а также конкуренции со стороны Юррьена Тимбера, Якуба Кивьера и Риккардо Калафьори.

Зинченко перешел в Арсенал летом 2022 года из Манчестер Сити за 35 миллионов евро. В первых двух сезонах он был основным левым защитником Микеля Артеты, проведя 33 и 35 матчей соответственно, но постепенно утратил статус незаменимого игрока.

Если трансфер Зинченко в Марсель состоится, то в чемпионате Франции может образоваться украинское противостояние – как известно, в составе ПСЖ выступает другой украинец, Илья Забарный.

