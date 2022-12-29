"Женя – серьезный профессионал. Он хорошо отрабатывает на тренировках и относится к своей работе на высоком уровне.

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Но Роберто ожидает от него гораздо больше, чем он сегодня может дать, к сожалению. В этом есть нестыковка, поэтому у него мало игрового времени. Контракт к концу сезона. Что будет дальше, будем думать в это трансферное окно", – цитирует Палкина официальный сайт "горняков" .

Напомним, Евгений перебрался в Шахтер в 2019-м. В этом сезоне 32-летний вингер отыграл всего 47 минут при Роберто Де Дзерби. Это было еще в августе.

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