"Де Дзерби ожидает гораздо больше, чем Коноплянка может дать": Палкин – о будущем Евгения в Шахтере
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал о перспективах Евгения Коноплянки продолжить карьеру в донецком клубе.
"Женя – серьезный профессионал. Он хорошо отрабатывает на тренировках и относится к своей работе на высоком уровне.
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Но Роберто ожидает от него гораздо больше, чем он сегодня может дать, к сожалению. В этом есть нестыковка, поэтому у него мало игрового времени. Контракт к концу сезона. Что будет дальше, будем думать в это трансферное окно", – цитирует Палкина официальный сайт "горняков".
Напомним, Евгений перебрался в Шахтер в 2019-м. В этом сезоне 32-летний вингер отыграл всего 47 минут при Роберто Де Дзерби. Это было еще в августе.
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