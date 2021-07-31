"Я, честно говоря, не знаю этой ситуации. Шахтер – очень серьезный клуб, известный в Европе, которым Украина должна гордиться. У нас сильная команда, и я думаю, что мы можем победить, если за Мариуполь будут играть арендованные у нас футболисты.

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Однако я еще не обсуждал с администрацией эту тему. Я недавно приехал сюда и, конечно, не могу знать всего. Быть тренером сложно, и моя концентрация именно на этом. Когда узнаю эти вещи подробно, без проблем дам вам ответ", – приводит слова Де Дзерби официальный сайт Шахтера.

Заметим, что Мариуполь в очередной раз усилился рядом воспитанников "горняков", однако они не имеют права сыграть в очном противостоянии.

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