– У нашего поколения чемпионов U-20 все очень сильно зависит от тренеров. Когда даже был Де Дзерби, то ко мне он относился не очень. К Бондаренко тоже, к тому же Мише Мудрику, но в нем он видел хороший потенциал. Он его и травил всю тренировку, но потом подходил…

– Травил в каком плане? Угнетал немножко?

- Да-да.

– Но в хорошем понимании?

– Нет. Де Дзерби – он такой был, достаточно жесткий. Бывало сложно держаться. У меня дошло до того момента, что я понял – не нужно обращать постоянно внимание. Потом отпустило, месяца спустя 4 работы. Был момент – я отдал нормальную передачу и пошел на забег. Марлос поставил ногу и смотрел, куда отдать, и мяч прямо под подошвой прокатился. А Де Дзерби мне начал "швырять": "Конопля, лучше пас!".

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Сначала воспринимал на свой счет, а потом как-то отпустил. К Мише то же: "Лучше пас, лучше корпус". В своем стиле. Но потом он принимал и показывал, что нужно делать в ситуациях. Считаю, что Мудрик за эти полгода с Де Дзерби очень хорошо прогрессировал.

– Де Дзерби делал разницу между украинцами и иностранцами?

– Больше всего к нам, молодым футболистам. Старшие ребята больше на опыте были. Степа, Крива... Что ты им там скажешь? Когда был Де Дзерби, все выиграли. Он очень сильный тренер по футболу. Даже я, Бондаренко.

– Так почему жалуешься?

– Я именно за отношение говорю. Я ему благодарен, как он по-футбольному помог всем. Мы сильно выросли, даже не играя. Но ты начал смотреть на разные мелочи, которые делают разницу, – сказал Конопля в интервью Брутальному футболу.

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