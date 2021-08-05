"Мы конечно готовы к тому, что команды будут закрываться в матчах против Шахтера. Когда я был в Сассуоло, то многие команды уже тогда закрывались против нас в обороне.

Динамо – фаворит нынешнего сезона УПЛ, – Де Дзерби

Это не хорошо и не плохо, главное – знать как играть в таком случае и как развивать нашу игру. Я уже знаю, что многие команды в Украине будут сидеть в обороне, но мы должны готовиться к этому, потому что в конце концов – это тоже футбол", – рассказал Де Дзерби для программы "Другой взгляд" в приложении Shakhtar Club.

Напомним, итальянский специалист пришел в Шахтер с Сассуоло, заменив на посту наставника "горняков" Луиша Каштру.

Шахтер победил Генк: позиционные проблемы "горняков", удачные решения Де Дзерби и хорошие шансы на плей-офф ЛЧ