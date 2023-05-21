Команда Де Дзерби получила шанс досрочно впервые за всю свою историю выйти в еврокубки. Соперник уже вылетел, поэтому все карты были на руках "чаек". Матч, как и онлайн-трансляция Брайтон – Саутгемптон на "Футбол 24", стартовал в 16:00. Энчисо, Митома и Мак Аллистер заводят атаки хозяев на первых минутах. Самым острым был удар японца, который ворвался по центру в штрафную. Аргентинский чемпион мира, скорее всего, прощается с домашним стадионом Брайтона, ведь очень близок к трансферу в Ливерпуль. Алексис создает две возможности на старте встречи.

АПЛ: МЮ выстрадал победу над Борнмутом – Забарный заблокировал больше всего ударов, шедевр опорника и Де Хеа решают все

Бывший помощник Шевченко в сборной Украины Андреа Малдера что-то показывает Де Дзерби на листочке. Паузой в игре из-за повреждения Уорд-Прауза едва не воспользовался Саутгемптон, игроков которого призвал к себе Селлес. Центрбек Челси Колуилл потерял мяч в центре поля, Кайседо не подстраховал, Эступиньяна разрезали одним пасом. Возникла ситуация 3 на 2, Алькарас после стеночки с Уолкоттом не попал с убойного расстояния. "Святые" гораздо увереннее чувствуют себя в первые 20 минут, практически не замечая прессинг соперника.

И тут на ровном месте заигрываются гости, которые очень долго катали мячик на своей половине, пока за ними бегали фавориты. Это 33-летний кипер Маккарти отдал небрежный пас, Беднарек выпустил Митому, чудом попавшего в штангу, а не расстрелявшего ворота. Откровенно выпадает из игры Эван Фергюсон. Все больше подходов Брайтона в чужой периметр, но дальше какие-то непонятные решения – сами себе мешают "чайки", хромает последний пас, не хватает взаимопонимания. Гости совсем расслабились и оставили Фергюсона одного на границе штрафной после паса Мак Аллистера. Не сказать бы, что 18-летний ирландец пробил очень качественно, но Маккарти пропустил под собой.

Как же ошибается Эступиньян на своей половине. Брайтон снова и снова очень легко дает любому сопернику создавать моменты. Уолкотта молниеносно забросили в штрафную, Тео не попал в дальний. Однако и Саутгемптон теряет контроль в центре поля. Митома после потери Алькараса в силовой борьбе оттеснил Лавию, пробежался до финальной трети и вырезал на Фергюсона, который и второй свой шанс мастерски реализовал. Это первый дубль юного ирландского нападающего в АПЛ!

Ливерпуль разделил очки с Астон Виллой, почти потеряв шансы на ЛЧ – Фирмино забил в прощальном матче на Энфилде

Данк ошибается при передаче в центре поля, но сам же отбирает, с чего стартует... контрвыпад. Митома снова тащит сам и пробивает – ассистировать получается чуть лучше. После перерыва Саутгемптон продолжил давить на левый фланг Брайтона. Так заработали угловой, а дальше повторилась ситуация из матча против Ньюкасла. Подача углового на ближнюю штангу, только на этот раз не свой (Ундав) забивает, а соперник (Эльюнусси). Саутгемптон красиво сравнял через 6 минут после своего первого гола, но VAR нашел крошечный офсайд у Уолкотта, который перебросил Стила. И снова вскрыли зону Эступиньяна. И вновь момент пришел после хаотичных действий в серединке, когда мяч переходил от одних к другим, а далее последовала быстрая разрезная передача.

В итоге Брайтон довел счет до 3:1. Грос сначала нацеленно подал штрафной на голову Велтману. Вратарь выручил, но после углового от Эступиньяна снаряд отскочил к тому же немецкому универсалу, который прошил нижний ближний угол ворот "святых". К слову, Брайтон стал 4 атакой сезона, забив 70 голов за 36 туров. Только Ливерпуль (71), Арсенал (83) и Манчестер Сити (92) – результативнее. Очень активны джокеры хозяев. Со всех сил Ундав, Уэлбек, Буонанотте пытаются довести счет до разгромного. Мак Аллистер эффектно ловит мяч и пробивает с лету – минимально выше. Фергюсона признают игроком матча.

После 5 минут в первом тайме ко второй половине судья компенсировал еще 7. Гросс катит на Буонанотте, аргентинец прицельно пробивает в дальний угол – Маккарти выполняет 5 сейв. Уэлбек сначала выводил Эступиньяна на расстрельную дистанцию (блок Беднарека), а затем обыгрался с Мак Аллистером и не попал. Брайтон набирает 61 балл и гарантирует себе 6 место, а с ним и выход в Лигу Европы. Саутгемптон остается на дне таблицы без шансов подняться.

Манчестер Сити стал чемпионом Англии – Арсенал без Зинченко капитулировал в Ноттингеме, потеряв последние шансы