Марсель на официальном сайте сообщил о назначении Роберто Де Дзерби главным тренером команды.

Брайтон официально нашел замену Де Дзерби – наставник уже вошел в историю АПЛ

Контракт с итальянским специалистом рассчитан на 3 года. В прошлом сезоне Де Дзерби возглавлял Брайтон, который должен был получить 6 млн евро компенсации.

Напомним, что для Марселя прошлый сезон получился хаотичным. С командой работали аж 4 разных тренера, и она финишировала лишь на восьмой строчке Лиги 1. В Лиге Европы Жан-Луи Гассе довел Марсель до полуфинала, однако уступил Аталанте.

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