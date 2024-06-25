Французский клуб официально подтвердил принципиальную договоренность с итальянским специалистом. В ближайшие дни должны быть согласованы финальные детали для назначения Де Дзерби новым главным тренером.

Брайтон официально нашел замену Де Дзерби – наставник уже вошел в историю АПЛ

Ранее итальянец поработал с Палермо, Беневенто, Сассуоло и Шахтером, а последние 2 сезона провел в Брайтоне. Марселю еще придется заплатить "чайкам" отступные за 45-летнего специалиста.

Для провансальцев прошлая кампания получилась хаотичной. С командой работали аж 4 разных тренера, и она финишировала лишь на восьмой строчке Лиги 1. В Лиге Европы Жан-Луи Гассе довел Марсель до полуфинала, однако уступил Аталанте.

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