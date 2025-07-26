Жирона проиграла в товарищеском матче Марселю (0:2). Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Марсель – Жирона – 2:0

Голы: Гринвуд, 35, Гуири, 62

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Виктор Цыганков попал в стартовый состав Жироны на матч против Марселя, а вот Владислав Крапивцов остался в запасе.

В первом тайме провансальцы были достаточно активными, но забить удалось лишь с пенальти, который удачно реализовал Мейсон Гринвуд. Жирона пыталась изменить ход событий, но команда Де Дзерби ушла на перерыв с минимальным преимуществом.

На вторую 45-минутку Мичел выпустил Крапивцова. Украинский вратарь пропустил на 62 минуте. Амин Гуири реализовал еще один 11-метровый в ворота Жироны. Владислав совершенно не разгадал намерения нападающего Марселя. После пропущенного гола поле покинул Виктор Цыганков.

Крапивцов несколько раз вступал в игру, но команда Де Дзерби больше пыталась придерживать мяч, чем бить. В итоге Марсель победил 2:0.

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