Де Дзерби оценил возвращение Шевченко в Италию
Наставник донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби прокомментировал назначение бывшего главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко в итальянскую Дженоа.
"Я желаю Шевченко всего наилучшего, так как Генуя прекрасное место, где играет замечательный клуб с необходимой инфраструктурой и страстными болельщиками.
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Когда-то Шева сделал правильный шаг, возглавив сборную Украины. Теперь он принял верное решение согласиться переехать в Италию. Я желаю ему успехов", – приводит слова итальянца Футбол 1/2/3.
Напомним, что Андрей Шевченко официально возглавил Дженоа в воскресенье и уже успел отреагировать на свое назначение наставником "грифонов". Первую тренировку во главе генуэзцев он проведет 9 ноября.
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