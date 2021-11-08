"Я желаю Шевченко всего наилучшего, так как Генуя прекрасное место, где играет замечательный клуб с необходимой инфраструктурой и страстными болельщиками.

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Когда-то Шева сделал правильный шаг, возглавив сборную Украины. Теперь он принял верное решение согласиться переехать в Италию. Я желаю ему успехов", – приводит слова итальянца Футбол 1/2/3.

Напомним, что Андрей Шевченко официально возглавил Дженоа в воскресенье и уже успел отреагировать на свое назначение наставником "грифонов". Первую тренировку во главе генуэзцев он проведет 9 ноября.

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