Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби в ближайшее время вернется к работе во главе "горняков".

Де Дзерби вместе со своим тренерским штабом завтра вылетит в Стамбул, где воссоединится с Шахтером, сообщает TMW.

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Ранее сообщалось, что специалист входит в шорт-лист претендентов на должность главного тренера сборной Италии. Среди претендентов также Дженнаро Гаттузо и тандем Марчелло Липпи и Фабио Каннаваро. Контракт Де Дзерби с "горняками" рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, что Шахтер объявил о проведении благотворительных матчей для поддержки украинцев. Уже известны две первые даты поединков: 13 апреля "горняки" встретятся с Бешикташем, а 19-го – с Фенербахче. Далее среди соперников – Севилья, Хайдук (Сплит), ПСЖ, Лацио.

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