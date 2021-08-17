Журналист Игорь Цыганык утверждает, что игроки линии атаки Шахтера Марлос, Жуниор Мораес и Дентиньо еще не долго будут выступать за дончан.

"У Мораеса в конце года заканчивается контракт. Он должен вернуться к тренировкам в октябре, но я не думаю, что на него сильно рассчитывают. Де Дзерби строит новую команду, а эти игроки себя исчерпали.

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У Марлоса и Дентиньо, думаю, ситуация аналогичная. Не знаю, что должно произойти, чтобы с ними продлили контракты", – резюмировал Игорь Цыганык в своей авторской программе на Youtube.

Заметим, соглашения всех трех футболистов заканчиваются 31 декабря этого года. Ни с одним из них Шахтер еще официально не продлил контракт.

В нынешнем сезоне Марлос сыграл 157 минут в пяти матчах, отдав лишь ассист, а в активе Дентиньо 55 минут в трех поединках и один гол. Жуниор Мораес из-за травмы предварительно не сыграет до конца 2021-го.

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