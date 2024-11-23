Де Дзерби не подпускает конкурентов, Лион упустил шанс подняться в зону ЛЧ, Сент-Этьен победил Монпелье
Состоялись очередные матчи чемпионата Франции. Результаты – в этой новости на "Футбол 24".
Лига 1, 12 тур
Ланс – Марсель – 1:3
Голы: Фюльжини, 80 – Ронжье, 49, Луис Энрике, 57, Хёйберг, 89
Сент-Этьен – Монпелье – 1:0
Гол: Бушуари, 47
Реймс – Лион – 1:1
Голы: Диаките, 55 – Шерки, 38
Марсель пока не отдает свое место в зоне Лиги чемпионов. После неожиданного домашнего поражения от Осера подопечные Роберто Де Дзерби довольно уверенно разобрались с Лансом, который после серии ничьих начал чередовать победы с поражениями.
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Сент-Этьен воспользовался шансом выбраться из зоны вылета, обыграв Монпелье, который все крепче вязнет на дне турнирной таблицы. Лион и Реймс могли бы временно подняться в топ-4, но нужно было набирать три очка в матче между собой. Однако они лишь удосужились обменяться голами Шерки и Ляказетта.