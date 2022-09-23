Новый тренер "чаек" нацелился на двух игроков из хорошо знакомой Серии А, сообщает Calciomercato.

Гвардиола обрадовался приходу Де Дзерби в АПЛ – экс-тренер Шахтера раскрыл детали разговора

Речь идет о центрхаве Давиде Фраттези (Сассуоло) и нападающем Рикардо Соттиле (Фиоренитина). Первый стал настоящим открытием в прошлом сезоне (4+4 в 38 матчах) и даже получил дебютный вызов в сборную Италии. Де Дзерби пересекался с ним в Сассуолло, однако постоянно раздавал по арендам. Transfermarkt оценивает Фраттези в 20 млн евро, а Соттиля в 9 млн евро.

Напомним, что Де Дзерби пытался брать знакомых игроков и в Шахтер. В частности, Марлон перешел из Сассуоло и сразу стал лидером "горняков".

Хацкевич після Динамо: синдром Мілевського, або Важко відмитися від російського лайна