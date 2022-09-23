Де Дзерби не изменяет своим привычкам времен Шахтера – новый тренер Брайтона хочет перетащить знакомых кадров
Роберто Де Дзерби уже строит планы по усилению состава Брайтона.
Новый тренер "чаек" нацелился на двух игроков из хорошо знакомой Серии А, сообщает Calciomercato.
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Речь идет о центрхаве Давиде Фраттези (Сассуоло) и нападающем Рикардо Соттиле (Фиоренитина). Первый стал настоящим открытием в прошлом сезоне (4+4 в 38 матчах) и даже получил дебютный вызов в сборную Италии. Де Дзерби пересекался с ним в Сассуолло, однако постоянно раздавал по арендам. Transfermarkt оценивает Фраттези в 20 млн евро, а Соттиля в 9 млн евро.
Напомним, что Де Дзерби пытался брать знакомых игроков и в Шахтер. В частности, Марлон перешел из Сассуоло и сразу стал лидером "горняков".
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