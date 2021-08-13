Наставник "горняков" не скрывал удовлетворения от трех набранных очков в поединке против Металлиста 1925.

Победу "оранжево-черным" принесли точные удары Тараса Степаненко и Лассины Траоре. Шахтер набрал 9 очков и сравнялся с Динамо, которое сыграло на матч меньше.

"Все победы важны и по-своему красивы. Сегодня мы были физически и ментально уставшими после матча с Генком. Нелегко после Лиги чемпионов начать с нуля, внимательно и с максимальной концентрацией вернуться к играм в чемпионате. Но у Шахтера это получилось.

Шахтер – Металлист 1925 – 2:0 – видео голов и обзор матча

Мы не сыграли хорошо в первом тайме, но не думаю, что сегодня в чемпионате Украины существуют команды, которые играют лучше нас. Поэтому представьте, что будет, когда мы будем играть хорошо. До сегодняшнего дня я не видел ни одной команды, которая играла бы лучше, чем Шахтер в первом тайме.

Я очень доволен командой. Все парни – профессионалы. Когда мало тренируешься, то сложно замечать прогресс, особенно против закрытых оборонных команд. Нужно работать над деталями", – рассказал Де Дзерби в эфире телеканала "Футбол 1".

Напомним, уже 17 августа Шахтер на выезде сыграет с Монако в первом поединке плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Шахтер уверенно победил Металлист 1925, сравнявшись с Динамо в УПЛ