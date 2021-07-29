"Все тренеры берут что-то от других тренеров, но ты и сам должен знать специфику и философию своей игры, потому что у каждой команды есть свои нюансы, есть свои футболисты, и это очень сложно – повторить одно и то же в разных командах.

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Известно, что Сасуоло неоднократно был лидером Серии А по количеству точных передач и владении мячом. Однако я не буду делать из Шахтера Сассуоло, потому что есть разные игроки, разные культуры, разные философии, чемпионат Италии и чемпионат Украины отличаются. Конечно, сложно поддерживать одну философию игры, но надо понимать, где ты работаешь и адаптироваться", – сказал Де Дзерби в комментарии Shakhtar Club.

Напомним, итальянский специалист возглавил донецкий клуб в летнее межсезонье. В своем первом официальном матче сезона "горняки" не без проблем переиграли Ингулец 2:1.

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