Наставник Шахтера Роберто Де Дзерби приветствовал национальную команду Украины с выходом из группы квалификации на Мундиаль.

"Я счастлив, что Украина сможет квалифицироваться на чемпионат мира. Футболисты провели грандиозный матч, особенно Степаненко и Матвиенко.

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Желаю сборной попасть на чемпионат мира и надеюсь, что не встретятся Италия с Украиной", – сказал Де Дзерби сайту Шахтера.

Напомним, национальная команда Украины заняла второе место в отборе на ЧМ-2022 и ожидает на матчи плей-офф, которые запланированы на март. Соперником наших может стать Португалия, Шотландия, Италия, Швеция и Уэльс.

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