"Покидает ли Марлос Шахтер? Я не знаю, потому что это не касается меня. Не буду об этом говорить. У Марлоса есть травма, поэтому сегодня он не приехал.

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Не знаю, что будет. Если он уйдет – это очень грустно для меня. Это грандиозный футболист и очень приятный человек. Я очень уважаю и люблю его", – сказал Де Дзерби в комментарии УПЛ ONLINE.

Напомним, Марлос перебрался в Украину в январе 2012 года, перейдя за 4 млн евро в Металлист из Сан-Паулу. В июле 2014 года он за 8 млн евро присоединился к Шахтеру. В текущем сезоне хавбек провел за "горняков" 26 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

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