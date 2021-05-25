Де Дзерби назвал основную задачу своего штаба в Шахтере
19:31 - Читати українською
Роберто Де Дзерби дал свой первый комментарий в статусе главного тренера Шахтера.
"Я очень рад и счастлив оказаться здесь и стать частью такого большого клуба, как Шахтер. Для нас это вызов и прекрасная возможность профессионального роста. Мы надеемся, что и здесь сможем хорошо выполнить свою работу.
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Хотим со штабом привить команде наше видение футбола и, конечно же, хотим побеждать, поскольку это очень важно", – сказал Де Дзерби для клубного Instagram.
Итальянский специалист подписал двухлетний контракт с донецким клубом, заменив на этом посту Луиша Каштру.
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