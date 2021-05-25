"Я очень рад и счастлив оказаться здесь и стать частью такого большого клуба, как Шахтер. Для нас это вызов и прекрасная возможность профессионального роста. Мы надеемся, что и здесь сможем хорошо выполнить свою работу.

Де Дзерби официально возглавил Шахтер

Хотим со штабом привить команде наше видение футбола и, конечно же, хотим побеждать, поскольку это очень важно", – сказал Де Дзерби для клубного Instagram.

Итальянский специалист подписал двухлетний контракт с донецким клубом, заменив на этом посту Луиша Каштру.

ЛЧ 2021/22: Шахтер узнал потенциальных соперников в квалификации – самого грозного оппонента удалось избежать